Juhtkiri | Eluraskused ja moraalne kompass

Parteikongressi ja roosiaia ürituse formaadid on muidugi erinevad, kuid olgugi teisel juhul tegu riigi sünnipäevaüritusega, tuleb tegemist teha ka tõsiste teemadega – ühiskonnana edasiliikumiseks tuleb esmalt paika sättida moraalne kompass, et oleks selged sihid silme ees, millise Eesti suunas me minna tahame. Narva monumendisaaga puhul seisneb asi kuulamises ja rahulikus selgitamises, mitte pea liiva alla peitmises. Kindlasti on paljudele oluline teadmine, et presidendi hinnangul pole vaja punamonumentide puhul ka vabandust paluda.

Sama tähtis on riigipea hinnang mitte ainult Eestis, vaid ka mujalt Euroopast kostuvatele küsimustele, kas Putini sõja eest on vastutav ka Venemaa rahvas – see pole Vene rahva sõda siis, kui rahvas sellest sõjast lahti ütleb. Ütleb ju eesti vanasõnagi, et vaikimine on nõusolek. Siin Eestis näeme sõja peale õlgade kehitamist Europasse lõbureisile suunduvate Vene turistide näol, kelle ees piiri sulgemise nimel tuleb Eestil teha tööd ELi ühisrinde moodustamise nimel või vajadusel lihtsalt ise piir kinni panna.