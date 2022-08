Küsimus ministrile | Kas raamatukogud muutuvad lugeja jaoks tasuliseks?

Piret Hartman, kultuuriminister: „Raamatukoguteenus peab olema inimestele tasuta kättesaadav. Tänan väga kirjandusvaldkonda sel teemal kaasa mõtlemast ning probleemi akuutsust avalikkuses rõhutamast. Olen nõus, et autorite hüvitis ei ole piisav ning autorihüvitise fondile on vaja raha juurde. Paraku seab kultuurieelarve omad piirid, meie vajadused on kahjuks alati suuremad kui võimalused. Elukalliduse tõus puudutab valusalt kogu kultuurivaldkonda. Seetõttu taotlen selle aasta riigieelarve läbirääkimistel palgavahendite kõrval ka kultuuri baaseelarve tõusu. Selle hulgas on ka autorihüvitise fondile makstav toetus. See teema on minu jaoks oluline ning seisan selle eest, et kultuurile tuleks raha juurde.“