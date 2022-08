Politsei otsib Lasnamäel kadunud 17aastat Carl-Robertit

Lähedaste sõnul lahkus noormees 20. augusti hommikul oma kodust ega ole sinna seni naasnud. Telefon on noorukil küll kaasas, kuid sellele ta ei vasta.

Carl-Robert on umbes 180 cm pikk ja kõhna kehaehitusega. Tal on pruunid silmad, pruunikad juuksed, silmadeni hele tukk ning kaasas oli must adidase seljakott. Kodust lahkudes oli tal jalas musta värvi püksid, seljas valge t-särk ja õhuke kollaste triipudega Adidase vest. Jalas musta-valgekirjud Nike ketsid. Kaasas sülearvuti ja vahetusriided.