Taavi Libe | Selle teise kõne prohvetlikkusest

Lisaks presidendi kõnele on iseseisvumise taastamise päeval traditsiooniks saanud, et Kadrioru roosiaias peetakse ka teine kõne. Nendest „teistest“ kõnedest on kõige enam kõlapinda leidnud luuletaja ja koreograafi Sveta Grigorjeva tunamullune kõne, mille punktide aktuaalsust saime omal nahal paraku kogeda sel samal nädalal, kui Eesti vabariigi taastamisest sai 31 aastat.