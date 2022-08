OTSEBLOGI | KAS HARTA VIIES ARTIKKEL RAKENDUB? NATO liikmesriigis Albaanias arreteeriti kolm vene agenti, kes üritasid relvatehasesse tungida ja NATO sõdureid keemiarelvaga tappa

NATO liikmesriigis Albaanias arreteeriti arvatavad Vene agendid. Kaks Albaania sõdurit said vigastada, üks on kriitilises seisundis. Kohaliku meedia teatel kasutati keemilist relva. Kaitseministeerium kinnitas, et relvatehasesse üritasid siseneda kolm välismaalast.

Ida-Euroopa ekspert Sergej Sumlenny säutsub juhtunu kohta: „Vene agendid tulistasid NATO territooriumil NATO sõdureid ja üritasid neid tappa, püüdes samal ajal tungida ja ilmselgelt hävitada NATO sõjalist objekti, nagu nad tegid varem Tšehhis ja Bulgaarias. Aeg käivitada NATO harta artikkel 5? Või ootame veel?

Väidetavalt kasutasid venelased keemilist relva NATO sõdurite vastu, rünnates samal ajal NATO riigi territooriumil asuvat NATO sõjalist rajatist!“