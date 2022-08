TANTSI END TIPPU! Kuidas läks tantsusaates osalenud poliitikutel valimistel? Riisalu: „Ma arvan, et ka minu parlamendimandaat oli sellega seotud!“

„Tantsud tähtedega“ uues hooajas astub üles Keskerakonna juht Jüri Ratas, kes teatas, et teeb seda heategevuse nimel. Mitmed aga ilguvad, et poliitik läheb saatesse vahetult enne märtsikuus toimuvaid riigikogu valimisi, et pildis olla ja rohkem hääli saada. Kuidas tantsusaate esimeste hooaegade poliitikutel selles osas läks?