ÕHTULEHT BANGLADESHIS | „JÕGI HÄVITAS MU VIIS KODU.“ Mis aitab miljoneid kliimapõgenikke? Kas nad jõuavad ka Eestisse?

KLIIMATŠEMPIONID: Mongla aktivistid (vasakult) Komla Sarker, Susmita Mondal, Rasel Shaikh, Taniya Islam, Sheikh Mohammad Noor Alam ja Molla Al Mamun kinnitavad, et just nemad ongi kliimatšempionid. Foto: Tatjana Iljina

Musta rõivastunud Taniya Islam (23) tõdeb: „Meie kandis on suureks probleemiks kõrge soolsus veekogudes. Joogivee saamiseks peame koguma vihmavett.“

Teisalt võib vesi majja tungida ka siis, kui sajab paduvihma. Nokkmütsi kandev Rasel Shaikh (30) leiab: „Nii tugevad vihmasajud on kliimamuutuste otsene tagajärg.“

Punase õlarätiga Susmita Mondal (25) tegutseb Tsükloniteks Valmisoleku Programmis (Cyclone Preparedness Program). Kui on teada, et tsüklon riivab mingit ala, lähevad Susmita ja tema kolleegid ohtu sattunutele appi. „Alati läheme kohapeale inimesi hoiatama ja püüame neid juhatada varjupaika,“ ütleb Susmita, kes oma elusid päästva töö eest on saanud peaministri käest auhinna.

Ent varjupaik on ajutine võimalus. Pärast otsese ohu möödumist peavad inimesed sealt lahkuma. Iseküsimus on: kuhu? Heal juhul on kodu alles. Aga võib ka juhtuda, et see on hävinud, olgu siis tsükloni tõttu vms kliimamuutustega seotud põhjusel. Valitsus tahab küll hakata kliimaränduritele ka majutust pakkuma, ent see ettevõtmine on alles töös. Bangladeshi siseselt oli 772 000 inimest ümberasustatud, 2020. a lõpu seisuga;

Ühtaegu needus ja õnnistus

Miljonid bangladeshilased on jäänud kodutuks ühel ja samal põhjusel: vesi! See on korraga nii needus kui ka õnnistus, ühest küljest on vett liiast – üleujutused! – ja teisalt eluohtlikult vähe – puhast joogivett napib. Nimelt asuvad selles mereäärses riigis mitme suure jõe suudmealad. Madalat maapinda räsivad üleujutused, mis lõhuvad kodusid. Isegi kui merevesi taandub, võib see jätta maapinna ja väiksemad veekogud soolaseks. Seetõttu on keeruline maad harida ja saada puhast joogivett.