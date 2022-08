Planeerid sügisel metsatöid? Ettevalmistustega tasuks alustada juba nüüd!

Hetkel on metsamaterjali hinnad väga kõrged, võrreldes eelmise aastaga kohati kahekordsed. Kuna keegi ei tea kunagi kindlalt, mis hinnad tulevikus teevad, tuleks härjal sarvist haarata. Hinnatippu oodates võib kiirelt õige aeg müügiks mööda minna.

Parim aeg raie teostamiseks on külmal ajal, sest siis ei tule nii sügavaid jälgi kui pehme pinnasega. Külm pärsib ka erinevate haiguste, nagu juurepess, levikut. Kuigi hetkel tundub, et külma perioodini on veel maa ja ilm, siis tuleb arvestada, et müües raieõigust, on vaja teha toiminguid, mis võtavad tõenäoliselt mitu kuud aega. Nii võibki külm aeg mööduda.

Loomulikult, kui metsa pinnas lubab, siis saab raiet teha ka muul ajal. Talv on teatavasti lühike ja neid kinnistuid, kus aastaringi raie tegemine on võimalik, leidub vähe.

Miks eelistada metsa müümisel oksjoni?

Metsa müümisel oleks kindlasti vaja abi valdkonna spetsialistilt. Tihtilugu kuulatakse sõpru ja tuttavaid, kes ise ei ole metsa ega valdkonnaga kuidagi seotud ja kipub juhtuma, et nõu, mida saadakse, ei ole korrektne. Lisaks ei tea maaomanik, kas tööde teostaja on piisavalt kompetentne ega kahjusta metsa. Samuti on väga palju küsimusi seoses rahaga: kas hind, millega müüakse otsepakkujale, on õiglane? Kuidas ja kunas raha kätte saab? Näiteks Tehingukeskuses raieõiguse müügi puhul kannab ostja raha Tehingukeskuse arvele ja sealt kannab Tehingukeskus juba maaomanikule. Niiviisi on kontroll selle üle, et metsa ei mindaks enne, kui raha on kätte saadud.

Nutikas viis metsa müümiseks on korraldada oksjon, sest sellel on mitmeid eeliseid. Üks on kindlasti see, et nii saavad kõik huvitatud ettevõtted oma pakkumise esitada ja vajadusel ka juurde pakkuda. Ausas pakkumises kujuneb ka kõrgeim võimalik hind.

Teiseks kindlasti see, et müüjal on turvaline ja muretu, kui ta teab, et pakkumisi teevad ainult selle valdkonna usaldusväärsed ettevõtted. Tehingukeskuse keskkonnas saavad raieõigustele pakkumisi teha ainult kontrollitud taustaga metsaettevõtted.