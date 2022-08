Coop Lotoga auto võitnud Merle: ma ei suuda kuidagi aru saada, kuidas sellise asja ära teenisin

Merle nimetab seda uudist šokiks. „Ma isegi ei mäletanud, et olin Coop Lotoga liitunud,“ tunnistab naine. Muide, ta oli seda teinud alles möödunud kuul, nii et loosiõnn naeratas õige kiirelt.

Istudes oma uhiuue auto roolis, tõdeb Merle, et ei suuda juhtunut ikka veel uskuda. „Ma ei tea, kas päris šokis enam olen, aga üsnagi uskumatu tundub see igal juhul olevat. Ilmselt jõuab see kõik kohale siis, kui olen autoga siit minema sõitnud,“ sõnab ta.

Esimesena andis Merle võidust teada oma vennale, kes seisis parasjagu tema kõrval. „Ma arvan, et vend on siiamaani šokis. Ja kade,“ naerab ta.

Varasemalt on Merlel ühe korra olnud loosiõnne – ta võitis möödunud sügisel ühes loosimises tasuta õhtusöögi. „See oli ka ainuke loto, kus enne autovõitu osalenud olen. Ma arvasin, et mul ei ole õnne…“

Kui autovõit meenub, tuleb naeratus näole

Merle polnud varasemalt eriti süvenenud Coop Loto temaatikasse. „Minu info oli see, et nad loosivad auto välja kord aastas välja ja see tundus nagunii kättesaamatu unistus,“ ütleb ta ja õhkab: „Ma ei suuda kuidagi aru saada, kuidas sellise asja ära teenisin…“ Sealjuures on tegemist esimese Coop Loto võiduautoga, mis nelja hooaja jooksul Saaremaale jõudis.

Naine pole veel oma võidust kuigi paljudele inimestele jutustanud. „Eks ma perele ja tööandjale olen rääkinud, aga see tundus lihtsalt nii uskumatu…“ selgitab ta. Tööl oli vaja uudis kiiremas korras teatavaks teha, sest auto üleandmise ajal oleks Merle pidanud olema tööpostil Kuressaare kesklinnas. „Mul tuli endale asendus leida, et siia tulla. Niisiis seletasin, miks seda vaja on. Nad kõik soovisid õnne, aga unustasid pakkuda välja, kes siis mind asendab. Seega ma pidin uuesti küsima,“ naerab Merle.