ÕL VIDEO | Kaitseministeeriumi julgeolekuülevaade: Vene vägede rünnak Donbassi suunal on takerdunud

Kuimet ütles, et Eesti on Ukrainale andnud palju relva- ja varustusabi, mille taasteväärtus ulatub juba peaaegu veerand miljardi euroni. Eile heakskiidetud paketis on ette nähtud abi jätkumine. Neljapäeval kiideti heaks ka Ukraina kaitseväelaste väljaõpetamine. Enne väljaõppe algust ei saa sellest lähemalt rääkida, kuid muuhulgas hõlmab see suurtükivägede väljaõpet ja meditsiinilist väljaõpet. See on vajalik Ukraina relvajõudude jätkusuutlikkuse tagamiseks.