Pedofiilist kaasvangi surmasuhu peksnud mees: „Vähe said, oleks pidanud maha lööma!“

Vangla kõrgete müüride ja kitsaste kambriseinte vahel toimuvat elu võib nimetada kõrvalistele asjaosalistele arusaamatuks subkultuuriks, kus on omad väljakujunenud reeglid, arusaamad ja hierarhia. 2019. aasta sügisel Tartu vanglas kasulapse seksuaalse väärkohtlemise eest karistust kandnud Vitali (nimi muudetud kohtu soovil) teadis, et temal on kõnealuses hierarhias kindel roll. Ta mõistis, et pole mitmete kaasvangide hulgas – nii oma isiku kui ka kuritöö laadi tõttu – eriliselt populaarne. Kuid ta ei oodanud peksmist, mis viib ta haiglasse.