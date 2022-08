Viljandimaal hävis tulekahjus elumaja ning hukkusid kaks koera, lapseootel pere palub abi!

Kannatanute lähedased jagavad sotsiaalmeedias abipalvet, toetamaks tulekahjus kogu oma vara kaotanud pere, kus kasvab pisipoeg ja peagi on sündimas tütar.

„Hetkel oleme leidnud mõned riided, esmased hügieenitarbed ja ajutise elamispinna. Esmaseks prioriteediks on rahaline toetus, et pere saaks maja võimalikult kiiresti elamiskõlbulikuks. Kellel vähegi võimalik toetada, siis abi on igatpidi teretulnud,“ kirjutab sugulane.