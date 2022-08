Juhtkiri | Vaba riik sulgeb vaenupiiri

Sanktsioone sõda alustanud Venemaa suhtes on kehtestatud ridamisi mitmes etapis, kuid praegu tundub, et viimaks ometi on viisakeeluga leitud võlunupp, mis Venemaale ka tegelikult mõju avaldab ja pannud sealse rahva mesilas- või pigem kurja herilasperena sumisema – sõdiva riigi elanike pääs ELi olla inimõigus!

Otsekui sümboolselt 20.augusti künnisel peatasime Eesti riigilt viisa saanud Vene kodanike sissepääsu, kuid see takistab vaid väikese osa Schengeni viisa omanikest venelaste piiriületust. Iroonilisel kombel on Eesti koos Soome ja Lätiga Vene kodanike ainsaks maismaa-aknaks Euroopasse, sest lennuühendust agressoriga enam pole. Kuid nagu Eesti on olnud pioneer nii NLiidu lammutamisel kui praeguse sõja ajal Ukraina aitamisel ja sanktsioonide kehtestamisel, on arusaamatu, miks riik on otsustanud koera saba jupikaupa raiuda.