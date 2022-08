Politsei otsib viimati juulis Põhja-Tallinnas nähtud 41aastast Antit

Anti lahkus oma töökohast Põhja-Tallinnas 25. juulil ning pärast seda ei ole lähedased ega tuttavad tema võimalikust asukohast teadlikud. Politsei on kontrollinud erinevaid võimalikke viibimiskohti, kuid pole meest leidnud. Anti mobiiltelefon on välja lülitatud. Seni kogutud info põhjal võib mehe elu olla ohus.

Anti on 198 cm pikk ja keskmise kehaehitusega. Tal on tumedad lühikesed juuksed ja tumedad hallikasrohelised silmad. Töölt lahkudes olid tal jalas musta värvi Nike tossud, hallid riidest Nike lühikesed püksid, seljas tumehall kapuutsiga tuulepluus ja peas tumehall nokamüts. Mehe käed ja jalad on tätoveeritud leegilaadsete joonistustega.