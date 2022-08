GALERII | 60 000 KILUKARPI LAES! Välisministeeriumi hoones asub varjatud arhitektuuripärl

Muinsuskaitse all olev Kilukarbisaal on oma nime saanud lakke paigaldatud 60 000 kilukarbi järgi. Nimelt ei võimaldanud saali lage katnud raudbetoonist koorik sinna valgusteid paigaldada, seintele kinnitatud lambid ei andnud aga piisavalt valgust. Nii tuli arhitekt Mart Pordile täieliku materjalide defitsiidi tingimustes julge mõte – kruvida lakke 60 000 õlitatud tühja kilukarpi, mis peegeldaksid ja hajutaksid neile suunatud valgust ning samas summutaksid liigset heli.

Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov sõnas, et tegemist on ainulaadse võimalusega oma silmaga näha nii välisministeeriumi ajaloolist pärli ja kui ka seda, mis sünnib ühes Eesti riiki esindavas hoones. „Avame oma saali, et tuua linnakodanikele ja teistele huvilistele lähemale ministeeriumi tegevusi, arhitektuuri ja maja kui ka Eesti välispoliitika ajalugu. Kilukarbisaal on kindlasti üks huvitavamaid ja unikaalsemaid ruume Tallinnas, kui mitte terves Eestis,“ lisas Vseviov.