POLNUD TAVALINE! Mailis Repsi endised kolleegid lahkasid ministri kuluhüvitiste kasutamist

Harju maakohtus jätkus kohtumõistmine kunagise haridusministri Mailis Repsi üle. Neljapäevasel istungil said sõna kaks endist Repsi kolleegi haridusministeeriumist. Päeva esimene tunnistaja Kristi räägib, et tema tuli ministeeriumisse tööle 2017. aastal ja töötab seal tänaseni. Toona tuli ta sinna tööle finantseksperdina ja 2018. aasta märtsist alates tegeles ta ministeeriumi lähetustega. Kristi meenutab, et tema töö oli kuludokumentide kontrollimine, lähetuspaberite ajamine ja muu taoline.