Mart Soidro | Sambasaaga lõpetuseks

Üks märgiline punamonustrum on lõpuks kolinud ajaloo kolikambrisse. Selle eest tuleb tänada „meie parteid ja valitsust„, aga eelkõige jõustruktuure, kes selle teisaldamisega filigraanselt hakkama said. Hakka või uskuma, et mundrikandjad oleksid seda suvetükki „Hüppav konn“ harjutanud kõik see pool aastat – etendus sujus ju tõrgeteta ja õlitatult. Või nagu kirjutas Õhtuleht: Eesti 7:0 Narva punamonumendid.