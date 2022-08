LEEVENDUST EI PAISTA! Elektrihinna tooks alla Lätile keskmise sõrme näitamine. Ministrid hoiatavad: siis jääksime gaasita!

Probleem tekkis, kui Elering jätkas viimastel aastatel usinalt Eesti-Läti elektriühenduste avamist. Teoreetiliselt kukuks neid sulgedes meie elektrihind enam-vähem sarnasele tasemele Soomega. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Riina Sikkut nendib, et see samm poleks mõistlik. Kuna Lätis on Baltimaade gaasivarud ning Leedu omakorda varustab kogu piirkonda vedelkütustega, tekitaks see partnerite vahel lihtsalt asjatuid pingeid.

Ettevõtlus- ja IT-minister Kristjan Järvan toob lisaks gaasile välja, et Läti-ühenduste katkestamise tagajärjed võivad osutuda täiesti ootamatuteks: „Alalisvooluühendusi saaks tõepoolest katkestada. Need on meil Soomega. Lätiga on aga vahelduvvooluühendused. Nende katkestamise tulemusel jääks tõenäoliselt kogu Eesti pimedaks.“