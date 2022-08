SÕJAKOKKUVÕTE | Ukraina võib sihikule võtta Krimmi silla

Ukraina ametnike sõnul võidakse nii-öelda Venemaaga liitumise referendum okupeeritud Hersoni oblastis edasi lükata. Hersoni oblastinõukogu asejuhi Juri Sobolevskõi sõnul on edasilükkamist nõudnud Vene väed ise. Ilmselt on viimased mõistnud, et avalik toetus libareferendumiks pole piisav. Ilmselt kardetakse ka Ukraina vägede vastupealetungi. Ka Ukraina partisanid on oma suhtumise okupantidesse ja nendega koostööd tegevatesse isikutesse üsna selgeks teinud. „Liiga kauaks siia jäänud okupantidel on aeg asjad pakkida või valmistuda surmaks,“ sõnas Sobolevskõi.