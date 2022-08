Seisukoht | Muudatuste meelevallas

Maailm on kord juba nii seatud, et elu me ümber kogu aeg muutub. Ja see on ju iseenesest hea. Kui paarsada aastat tagasi poleks leiutatud elektrit, istuksime senini peeruvalgel. Vabandust, see pole eriti õnnestunud näide, sest praeguste hingematvate elektrihindadega oleme edasiviivate muutuste ülemiste trepiastmelt taas langenud suitsutare kivisele ukselävele. Ainuke vahe kauge minevikuga on selles, et meie kodu ehivad nüüd eksponaadid nagu elektripliit, elektriboiler ja pesumasin, mis küll ehk silmale kenad vaadata, aga mille kasutamiseks käsi enam ei tõuse.