KATRI RAIKIGA EI KLAPI! Eesti 200 lahkub Narva koalitsioonist. Raik: ei usu, et koalitsioon katki on

Eesti 200 Narva piirkonna juhi Denis Larchenko sõnul oli koalitsiooni lagunemine selge kui koalitsioonipartner ei suutnud tagada oma hääli ja toetust Narva tanki teisaldamise otsusele. „Seejärel nõudsime, et nad esitaksid meile plaani, kuidas nad väldivad vastutusest kõrvalehiilimist ning poliitilist argust ja nõudsime volikogu esimehe väljavahetamist. Tänane volikogu esimehe teade, et mingit vastutust ei soovita võtta ja süüdi on vaid riik on viimane piisk meie karikas, mis kinnitab, et selles koalitsioonis me edasi minna ei saa, sest see seisab mineviku varjude eest ja ei tööta Narva jaoks vajalike muutuste nimel. Sellele ei ole ka Eesti 200 valijad andnud oma mandaati,“ rõhutas Larchenko.

Narva linnapea Katri Raik tänas Eesti 200 meeldiva koostöö eest, kuid ei osanud öelda, kuidas hakkab linna juhtimine välja nägema tulevikus. „Kuulsin sellest ise ka just alles, kell kolm on meil koosolek, ja siis saab asi selgemaks. Kui te küsite, et kas koalitsioon on katki, siis hetkel ma ei usu, et see nii on.“ Delfile kommenteeris Raik, et koalitsioonil jääb linnajuhtimises siiski napp enamus. „Eesti 200-st on koalitsioonis kaks inimest ja minu teada lahkub neist ainult üks inimene,“ ütles linnapea.

Larchenko sõnul on tal hea meel, et viimase kaheksa kuu jooksul õnnestus Narva linnas viia ellu mitmeid olulisi muutusi. „ Narvas on alanud suur koolivõrgu reform. Märkimisväärsed on olnud ka muutused majanduskeskkonna parandamisel ja linnaruumi kaasaajastamisel,“ märkis Larchenko.