OTSE | Sikkut: kuu jooksul selgub, kas ülikõrge elektrihind võis olla tingitud turumanipulatsioonist

Maaeluminister Urmas Kruuse rääkis Põllumajanduuringute keskuse ja Taimekasvatuse instituudi liitmisest, mis asuvad ühisasutusena tööle järgmisest aastast. Selline asutus on vajalik kliimaväljakutsetele vastu panemiseks. Ühendasutus saab nime Maaelu Teadmuskeskus.

Septembris avatakse meede Eesti toidutootjate toetamiseks toimetulekul energiajulgeolekuga. Meetme maksumus on 14 miljonit eurot.

Miks Eestis ei kehtestata elektrituru universaalteenusele mahupiirangut nagu teistes riikides? Järvan ütles, et väga detailidesse minna ei saanud, et kodutarbijale õigeks ajaks appi jõuda.

Küsiti, kas riik on valmis Narva linnaga tanki teisaldamiseks kohut käima? Kallas ütles, et Eesti on õnneks õigusriik ja vajadusel vaieldakse kohtus.

Postimehest küsiti, milline on Haapsalu raudtee üle-Euroopaline mõju, et see peaks saama TEN-T osaks? Sikkut ütles, et igal lisanduval raudteejupil ei pea olema rahvusvahelise ühenduse kaal.

Küsiti CO2 kvoodi hinna rekordtaseme ja võimaliku hinnalae kohta. Kallas ütles, et seda on arutatud Euroopa Liidu peaministritega. Näiteks on tehtud ettepanek hind vähemalt aastaks fikseerida. Ka on arutatud elektrihinna lahti sidumist gaasi hinnast. Arutelud kestavad ja see on Euroopa-ülene mure.

Millised on Eesti ettepanekud elektrituru läbipaistvuse suurendamiseks? Sikkut ütles, et oleks teada, kes milliseid pakkumisi teeb: iseasi, kas see oleks teada avalikkusele või vaid turuosalistele. Sikkuti sõnul on oluline taastada usaldus börsi vastu, hinnatõus ja toimetulek on inimeste kõige suuremad mured.