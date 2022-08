VIDEO | Lükkame väärarvamuse ümber! Lidli poes leidub tegelikult üsna palju Eesti kaupa

Lidli sortimendis on umbes 2500 toodet, millest paljud vahetuvad iganädalaselt. Ligi 100 toodet on eestimaised ja see arv tõuseb pidevalt. Kui ühelt poolt leiab Lidli lettidelt mitmeid tunnustatud Eesti tooteid (oma pakendites), siis teisalt võivad paljud kodumaised kaubad olla hoopis Lidli värvides. See on osa Lidli kontseptsioonist, mistõttu on tooted ka märkimisväärselt soodsama hinnaga.