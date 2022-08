TABEL | KORSTNAS PÕLEB RAHA: vaata, kui suurt kaugkütte hinnatõusu on oodata sinu kodukandis

Konkurentsiametist kaugele hoidnud ettevõtjad ise ütlevad, et kõik on seaduslik ning tarbijad pole sellest midagi kaotanud. Kuid konkurentsiamet väidab, et nad lihtsalt pole olnud teadlikud kaugkütte olemasolust kõnealustes piirkondades, muidu oleks ettevõtjad ammu hinnakontrolli kutsutud.