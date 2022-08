Politsei otsib Lasnamäel kadunud 14aastast Milanat, kelle elu võib olla ohus

Milana lahkus Lasnamäel asuvast kodust eelmisel nädalal, 12. augustil ning ei ole sinna naasnud. Seni kogutud info põhjal võib tüdruku elu olla ohus. Politsei on kontrollinud tema erinevaid võimalikke viibimiskohti, kuid seni ei ole õnnestunud teda leida.

Tüdruk on 165 cm pikkune, tema juuksed on õlgadeni ja tumepruunid. Tema mobiiltelefon on välja lülitatud.