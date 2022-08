Seisukoht | Kursusekaaslane blokeeris mu Narva tanki pärast

Olen siiamaani naiivselt arvanud, et punasümbolid on mingite ekstremistide ja väga vanade venelaste teema, kes on sõjakangelaste emad või lesed, kuidagi ise seotud nattipidi olnud. Aga kuna aasta on 2022, siis sõdurite emasid ju küll ei tohiks enam elus olla. Ehk juba lapselapsed? Ma olen lihtsalt rumal olnud! No mina ju ei ütle: „Aitäh vabastajatele!“. Minu jaoks ei ole mingit vastuolu, tank on võõrvõimu sümbol ja viimane aeg oli see ausambalt maha kiskuda.