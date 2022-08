SÕJAKOKKUVÕTE | Vene sõdurpoiss tunnistas tsiviilisiku tapmist

Teada on ligi 38 000 auto sõidust üle Krimmi silla vaid ühe ööpäeva jooksul. Sõda jõuab poolsaarel toimunud plahvatusi filminud telefonikaamerate ja ehmunud põgenejate jutustuste vahendusel ka russkii mir'i. Krimmi venemeelne juht Sergei Aksjonov kuulutas 24. veebruaril, et Krimmi territooriumi ei taba „praegu ega tulevikus ükski mürsk, ükski miin ega ükski padrun“. Põhimõtteliselt ta ka ei eksi, sest jättis nimetamata raketid, mis poolsaare moonaladusid ja lennubaase kiusavad.

21aastane Vene sõdur Daniil Frolkin tunnistas, et tappis märtsis Andriivka külas ühe tsiviilelaniku. Ta väidab vestluses uuriva väljaandega iStories, et ei mäleta isegi tapetud mehe nägu, sest oli tol hetkel nii šokis. Ajakirjanike teada jäid tapetud tsiviilelaniku naine ja väike poeg ellu. Frolkin uskus tapmise hetkel, et mees annab Ukraina sõjaväele tema ja tema väeosa kohta infot. Ajakirjanike sõnul oli tegemist ilmselgelt korralikult koolitamata noorsõduriga. Frolkin rääkis neile, et läks Valgevenesse õppustele, ent leidis end hiljem korraga Ukrainast. Praegu pidavat ta taas Venemaa pinnal viibima. Teda aitas tuvastada ühe ukrainlanna majja unustatud mobiiltelefon, mille fotoalbum oli täis relvade ja varastatud medalitega poseerivate sõdurite pilte. Frolkin avaldas ajakirjanikele ka oma ülemuste nimed.