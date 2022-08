Tivoliärimees Lauri Viiknale hüppas ette põder: „Me oleks võinud kõik surma saada, hädaabi meid ei aidanud!“

Ikla-Pärnu-Tallinn maanteel, veidi pärast Enge Olerexi bensiinijaama jooksis Viiknate autole ette põder. Laks oli vältimatu. „Kell oli umbes kaks öösel, sõitsin 90 km/h, nagu nõutud, muidu oleks see auto täiesti sodi ka olnud. Pildi pealt on näha, et isegi hästi on läinud ja auto isegi vähe kannatada saanud. Põder lendas mulle ikkagi klaasi, suurema kiirusega oleks see loom mul seal kõige täiega sees olnud,“ rääkis Viikna.