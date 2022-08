SALAPÄRANE AINE, SALAPÄRANE NAINE: Soome hotellibaari töötajaid mürgitati

„Viisime laborisse mitu näidist, ent ei saanud ühtki vastet ainele, mida Tornis laiali pilluti. Näib, et see aine haihtus õhku sealsamas ja väga ruttu,“ sõnas uurimist juhtiv inspektor Crista Granroth soomlaste rahvusringhäälingule Yle. Sokose hotelliketi Soome tegevdirektor Satu Näsärö tunnistas Iltalehtile, et midagi sellist pole tema karjääri jooksul kunagi varem juhtunud.

Veider juhtum leidis aset 8. juulil. Baari kunde, keskealise naise käitumine tundus töötajatele juba varem kahtlane.