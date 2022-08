Keskerakond: me ei viska Stalnuhhinit tanki pärast erakonnast välja!

Andre Hanimägi, Keskerakonna peasekretär: „Keskerakonna esimees Jüri Ratas on öelnud, et tank ei sobi avalikku ruumi ning vajab uut asukohta. Kahtlemata olnuks oluline, et Narva volikogu ja vabariigi valitsus leiavad tanki teisaldamise küsimuses üksmeele. Seda kahjuks ei juhtunud ning ühist arusaama ei tekkinud, kuid see ei ole alus erakonnast välja arvamiseks. Kuigi valitud volinikel on õigus esitada eelnõusid ja pärida aru, tuleb Narva volikogu keskfraktsioonil kindlasti hinnata oma tegevuse konstruktiivsust.“