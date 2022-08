Heimar Lenk | Taastame Edgari puhta nime!

Meid eestlasi on liiga vähe, et oma andeakaid, tarku ja elukogenud talente raisata! Üleskutse tuua Edgar Savisaar ühiskonda tagasi kõlas Keskerakonna XIX kongressil jõuliselt ja kiideti heaks võimsa aplausiga. Teise aplausiga kinnitati saali üleskutse erakonna uuele esimehele ja juhatusele, et nad asuksid erakonna asutajaga kontaktide taastamisele. Praegu on Keskerakonna juhtfiguuride külaskäigud Hundisilmale üsna haruldased.