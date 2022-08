RÖÖVELLIK ELEKTRIREKORD: saunakütmiseks kulub ligi 60 eurot! Millist hingehinda tuleb maksta jaheda toa eest? Kas odavam on muna või selle praadimine?

Kui palju maksab igapäevaste kodumasinate kasutamine rekordhinnaga 4000 eurot ühe megavatt-tunni eest? Just seda tuleb maksta kolmapäeval kella 18 ja 19 vahel, kui elektribörsil Nord Pool kerkis elektrihind maksimaalse võimaliku väärtuseni. Õhtulehe arvutustest selgub, et näiteks masinatäie pesu saab puhtaks 6,36 euro eest ning konditsioneeri on parem üldse mitte sisse lülitadagi.