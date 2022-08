„POSIJAD MÜÜVAD TIHTI TÜHJA LOOTUST!“ Miks otsivad hädalised abi esoteerikutelt?

22aastane Linda (nimi muudetud) seisis neli aastat tagasi silmitsi kurbuse ja masendusega. Aeg-ajalt hüppasid pähe ka väga halvad mõtted. „Teadsin, et vajasin abi, kuid ma kategooriliselt keeldusin psühholoogi juurde minemast. Minule on jäänud alati mulje, et nad ei lähe sinu probleemi sisse süvitsi, vaid kuna pikk järjekord on ukse taga, siis on nad sellise „liinitöö suhtumisega“. Seetõttu soovisin abi saada mujalt,“ räägib neiu.