OTSEBLOGI | USA mõttekoja arvates on rünnakud Krimmile ilmselt osa Ukraina suuremast vastupealetungist. Zelenskõi: Venemaad on vaja kurnata

USA mõttekoja Sõjauuringute Instituudi hinnangul on teisipäeval Krimmis Venemaa sõjalistes rajatistes toimunud plahvatused ilmselt osa Ukraina sidusast vastupealetungist, mille eesmärk on taastada kontroll Dnipro jõe läänekaldal. Ehkki Kiiev pole Krimmis toimunu suhtes vastutust võtnud, arvab USA mõttekoda, et Ukraina vägede plaan on häirida Venemaa tarneahelat, mis toetab otseselt Ukraina pinnal võitlevaid Vene sõdureid.