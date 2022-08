VENE TURISTID HÄDAS: enam pole Soome või Eesti reis nii lihtne

Lisareiside käivitamisest hoolimata on pileteid peaaegu võimatu saada ning nädalavahetuse kohad on välja müüdud kuid ette, kirjutab portaal Fontanka.ru. Piletihinnad on võrreldes sõjaeelse ajaga kaks, mõnel juhul isegi kolm korda tõusnud. Näiteks leidis Fontanka korrespondent oma arhiivist piletid Helsingisse hinnaga 1600 ja 2000 rubla. Bussisõit Tallinna maksis samuti umbes 1600 rubla. Nüüd on need hinnad ainult kibevalus mälestus, sest praegu maksab Lux Expressi veebilehel pilet Tallinna 3600 rubla ja Helsingisse 4500 kuni 5400 rubla. Venemaa keskpanga kehtestatud vahetuskursi järgi siis vastavalt 55 eurot sõidu eest Eestisse ja 75 kuni 90 eurot sõidu eest Soome.