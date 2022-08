SÕJAKOKKUVÕTE | Briti tabloid: kõrge Vene ametnik käis Läänelt sõja lõpetamist anumas

Teisipäeval toimus okupeeritud Krimmi poolsaarel taas mitu plahvatust – väidetavalt õhuväebaasis ja kahes laskemoonalaos. Ukrainlased on sihikule võtnud ka mitmed Krimmist Hersoni ja Zaporižžija oblastisse viivad raudteeliinid. Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak postitas ühismeedias hoiatuse, et Krimmi okupeerimine toob kaasa moonalaoplahvatused ning suure surmaohu kõigile sissetungijatele ja varastele. Krimmi partisanid on juba mõnd aega õõnestanud okupantide enesekindlust, kleepides näiteks tänavapostidele ähvardavaid sõnumeid selle kohta, et vaenlase asukohad on teada ja et „oleme valmis teid maa pealt minema pühkima“.