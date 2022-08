VIIVITAMISE AEG SAI LÄBI! Narva punatank veeti muuseumisse

Narva jõe kaldal asunud tank T-34 tekitas viimaste nädalate jooksul siinses ühiskonnas hulga pingeid. Ehkki läinud nädalal lubasid narvakad, et tegelevad tankiküsimusega ise, ei teinud Narva volikogu esmaspäevasel istungil selle kohta mingit otsust. Seetõttu otsustas valitsus monumendi teisaldamise enda kätte võtta. Teisipäeva hommikul tegi peaminister Kaja Kallas teatavaks, et alanud on politsei- ja piirivalveameti (PPA) juhitud suuroperatsioon, mille käigus transporditakse kõnealune tank ja veel kuus Narva ja Narva-Jõesuu punamonumenti muuseumisse.