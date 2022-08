Andres Meesak | Groteskne elektrihind

Elektri hinnast, kodusest tootmisest ja salvestamisest...On selge, et homne elektrihind 4000€/MWh ühe tunni vältel on ses mõttes spekulatiivne, et see ei kajasta ühegi tootmistehnoloogia tegelikke tootmiskulusid. Ilmselt on viimase megavati pakkumise taga pigem tarbimata jätmise, mitte tootmisvõimsuse turule pakkumine. See selleks... Mis oleks aga koduomaniku alternatiivid?