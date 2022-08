Juhtkiri | Narva kukkus küpsuseksamil läbi

Siiski on sündmused venitamisest hoolimata arenenud kiiresti, sest alles 26.juulil tähistasid vanameelsed pidulikult Narva „vabastamise“ aastapäeva. Tegelikult pidanuks selliste provokaatoritega jutt olema lühike – välisriikide kodanike elamisluba tulnuks ära võtta. Olukord on samas traagiline, kui mitmendat põlve Eestis elavad inimesed tunnevad, et nad ei kuulu kuhugi. Juurtetus muutub tigeduseks, kui nad ütlevad end armastavat Eestit, aga mitte valitsust ning mõlgutavad plaani riik tanki pärast kohtusse kaevata. See aga tähendab äraspidisel moel, et venekeelsete usk Eestisse kui õigusriiki on siiski olemas!

Arvestades, et algselt tankiga ise tegeleda lubanud volikogus keetis supi kokku Keskerakond, siis on huvitav näha partei edasist reaktsiooni – Jüri Ratas ütles, et tank ei sobi avalikku ruumi, Narva keskerakondlased ajasid aga pilli lõhki. Kas erakonna juhile vastu hakanud mässajad visatakse nüüd parteist välja või mahub Keskerakonda palju erinevaid, ka venemeelseid seisukohti?