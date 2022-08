ÜLEVAADE VÄLKOPERATSIOONIST | Eesti 7:0 Narva punamonumendid. Narva linn kukkus läbi, aga ometi peab riik lähinädalatel lootma just linnavõimule

SÜNDMUSTE KULG: Valitsus teatas teisipäeva varahommikul, et on lõpuks otsustanud – Narva punatank teisaldatakse juba samal päeval. Mõnevõrra üllatuslikult mindi varemgi meedias leierdatust märksa kaugele ning ette võeti veel kuus Narvas ja Narva-Jõesuus asuvat punamonumenti. Narva tank sõitis postamendilt treilerile veidi pärast kella 11. Kell neli pärastlõunal teatas Ida prefekt Tarvo Kruup, et operatsioon on kulgenud edukalt ning kuue punamonumendi juures on tööd juba lõppenud. Tol hetkel tegutseti veel viimase punamonumendi – Meriküla dessandi mälestusmärgi – teisaldamise nimel.