„JÄRGMINE PEATUS“ | Somaalimaa, Lääne-Sahara, Transnistria – riigid, mida polegi tegelikult olemas

Peaasjalikult on juttu Somaalimaast, Lääne-Saharast, Transnistriast ja Põhja-Küprosest, aga ka mitmetest teistest paikadest. Silvia jutustab, mida kujutavad endast tunnustamata riigid, kuhu on kõige lihtsam ja kõige raskem reisida, millises riigikeses on inimestel kodanikupalk, kus Euroopas katsetada kiirelt Lähis-Ida maiku, mis on Nõukogude Liidu teemaline vabaõhumuuseum ja palju muud.