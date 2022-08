Politsei tuvastas Tartus Raadi monumendi sodimises kahtlustatavad

Tartu jaoskonna menetlusjuhi Timo Reinthali sõnul avastati augustikuu esimesel nädalavahetusel, et Tartus Raadil paiknevale monumendile on spreivärviga kirjutatud loosungeid ning joonistatud erinevaid sümboleid. „Infole reageerinud politseinikud ümbrusest vahetult kedagi ei tabanud. Küll leiti sündmuskohalt uurimisele kaasaaitavad detaile ja erinevaid infokilde. Teo toimepanija ning juhtunu täpsemate asjaolude välja selgitamiseks alustas politsei kriminaalmenetluse karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb surnu mälestuse teotamist,“ lisas ta.

Nädalapäevad väldanud aktiivse politseitöö ning erinevate menetlustoimingute käigus õnnestus politseinikel koguda sedavõrd palju infot, mis võimaldas kindlaks teha kuriteos kahtlustatavad. „Hetkel kogutud info põhjal on alust arvata, et tegemist on kahe naisega, kes ei ole kohalikud. Kuriteo asjaolude väljaselgitamine jätkub, kuid kahtlustuse kohaselt sodisid naised augustikuu esimesel nädalavahetusel Tartus Raadil paiknevat monumenti,“ märkis Reinthal.

Menetlusjuhi sõnul on Eestimaa eri paigus asetsevad mälestusmärgid ja monumendid juba mõnda aega politsei teravdatud tähelepanu all, mistõttu ei tasu kahelda, et nende rikkujad või sodijad tabatakse ning vastutusele võetakse. Ta nentis, et oma seisukohtade avaldamiseks on olemas mitmeid legaalseid ja tsiviliseeritud võimalusi, kuid mälestusmärkidele või monumentidele erinevate sümbolite ja fraaside kritseldamine ei ole selleks kindlasti sobiv viis,“ lisas ta.