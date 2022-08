Punamonumentide platsid korrastab riik, tanki asemel hakkavad kasvama mägimännid

„Nii nagu mina aru saan, siis riik on võtnud mälestusmärkide eemaldamise ette täies mahus ja oleks täiesti ootamatu seda mitte korda teha. See tuleb korda teha! Kas istutada siis lilled või mida iganes, aga igal juhul peab see olema korras ja ma loodan, et ka nii läheb,“ sõnas linnapea.