PEA PLAHVATAB? Millist abi on loota tööandjalt, kui oled vaimselt kokku varisemas?

Tööülesanded on segased ja neid on kurnavalt palju, piirid töö- ja pereelu vahel kipuvad sootuks kaduma, elektrihind tühjendab rahakotti… ja kui oled kogu selle koorma all kokku varisemas, siis pead sa järjekordsele kliendile lahkelt naeratama. Millist abi pakuvad suured firmad oma töötajatele, et hoida vaimset tervist?