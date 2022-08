Katri Raik: „Narva on hetkel rahulik, kuid seda arutatakse praegu igas köögis. Identiteet on katki.“

Kell pool kümme hommikul ütles Raik Õhtulehele, et inimesed on hetkel tööl ning linn üsna tühi. „Suletakse teid, väljas on politsei ja vanglateenistuse autod. Me ei räägi ju ainult tankist, vaid Narva inimeste jaoks on kindlasti suureks üllatuseks, et jutt käib veel mitmest mälestusmärgist. Nendest kaks paiknevad siinsamas Peetri platsil, kus asub linnavalitsus,“ ütles Raik.