Juhtkiri | Narva jokutab ja riik jokutab. Aga miks?

Kui riik on võtnud vastu otsuse tank teisaldada ning enamgi veel – kui valitsusjuht isiklikult on käinud Narvas ka valitsuse otsusest teatamas, siis seda arusaamatum on praegune venitamine. Meeldetuletuseks – kui Narva arvas kaht nädalat vaja minevat tanki äraviimiseks ning Kaja Kallase hinnangul tuli sellest tähtajast kiiremini tegutseda, siis praeguseks on sellest 14 päevast juba kaheksa päeva kulunud. Siseminister on äsja öelnud, et tank olgu läinud viie päeva jooksul, seega taasiseseisvuspäevaks 20.augustil. Pigem tuleb see samm teha varem kui hiljem, sest raske on ette kujutada pidupäeva, kui riik samal ajal üritab Narvast tanki lahti kangutada või peab tegelema tänavaile tulnud venemeelsetega.