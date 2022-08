Politsei otsib Tallinnas Lasnamäel kadunud Igorit

Igor on umbes 180 cm pikk, keskmise kehaehituse ning suhtleb vene keeles. Tal on pikad heledad juuksed, mida kannab patsis. Kodust lahkudes oli tal seljas must nahktagi, lilla kirjaga must T-särk, jalas mustad püksid ja mustad kõrged saapad. Vasakus kõrvas on tal kõrvarõngas, lisaks kannab ninaneeti ja kulmuneeti. Tal on väike habe. Mehel oli kaasas must seljakott.