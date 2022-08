Rakvere ööklubi ees läks kakluseks: alaealisel neiul tiriti peast osa juukseid

2020. aasta 19. septembril, läks veidi enne kella viit varahommikul Rakvere ööklubi hoovis kähmluseks. Nimelt olid kaks neiut tülli pööranud, seda oletatavasti peo käigus. Olukord teravnes suisa sedavõrd, et üks läks teisele kätega kallale. Kusjuures tüdruk, keda rünnati, oli alaealine. Kohtuotsuse järgi haaras üks neiudest teisel juustest ja tiris nii kõvasti, et osa neist tuli peast ära. Rüseluse käigus kaotas ohver tasakaalu ja kukkus asfaldile nii õnnetult, et kukal käis vastu maad ja ta kaotas seejärel hetkeks teadvuse. Paraku ei takistanud see peksjat ning ta sai tema käest veel rusikaga pähe.