Viljandi maantee ääres asunud mälestuskivi paigaldati ümber Liiva kalmistule 

Mälestuskivi uus asukoht on Liiva kalmistu alleel, mis viib Holokausti mälestuskivi juurde ning uuest asukohast paarikümne meetri kaugusel on ka mälestuskivi, mis tähistab 164 nõukogude sõjavangi matmispaika.

Valdeku tänava ja Viljandi maantee ristmiku vahetus läheduses oleva parkla juures asunud mälestuskivi kujutab ennast musta graniitplaati, mille peal on eesti ja vene keeles kirjas tekst „Igavene mälestus langenutele võitluses fašismiga. 1941–1945“. Monumendil ei ole kujutatud teisi elemente või sümboleid. Mälestuskivi kohta ei ole ühtegi märget Tallinna ametite dokumentides ega riiklikus ehitisregistris, samuti ei ole see mälestisena kaitse all. Mälestuskivi all või selle vahetus läheduses ei ole teadaolevalt maetuid.