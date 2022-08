SÕJAKOKKUVÕTE | Ukrainlased lasid wagnerlaste staabi õhku

Soomes Imatra linnas tervitatakse Vene turiste Ukraina hümniga. Imatras asub sild, millelt avaneb vaade ühele Põhjamaade tuntuimale looduslikule vaatamisväärsusele, Imatrankoski kärestikule. Iga päev samal ajal avatakse jõe peaaegu sajandivanune tamm ja vesi voolab Soome helilooja Jean Sibeliuse muusika saatel alla. See vaatamisväärsus on eriti populaarne vene turistide seas. Isegi Venemaa keisrinna Katariina Suur külastas Imatrankoskit 1772. aastal. Juuli lõpust alates avatakse tamm aga mitte Sibeliuse viiside, vaid Ukraina hümni saatel, protesteerides nii Venemaa sissetungi vastu. „Selle eesmärk on avaldada tugevat toetust Ukrainale ja mõista hukka Venemaa sõda,“ ütles Lappeenranta linnapea Kimmo Jarva AFP-le. Ka lähedalasuvas Lappeenranta linnas mängitakse igal õhtul raekoja kellatornist Ukraina hümni. Soome välisminister esitles eelmisel nädalal plaani piirata venemaalastele väljastatavaid turistiviisasid. Soome rahvusringhäälingu Yle eelmisel nädalal avaldatud küsitlus näitas, et 58 protsenti soomlastest pooldab turistiviisade piiramist.

Juba 42 riiki on esitanud üleskutse, et Venemaa väed taaanduksid Zaporižžija tuumaelektrijaama lähistelt. Rahvusvaheline aatomienergia agentuur IAEA hoiatas, et kui võitlus ei peatu, võib järgneda potentsiaalne tuumakatastroof. Venemaa sõjalise personali ja relvastuse majutamine tuumajaama lähistel on IAEA teatel vastuvõetamatu ning eirab ohutusprintsiipe. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi hoiatas, et igast Vene sõdurist, kes jaama pihta või jaama kattevarjus tulistab, saab Ukraina eriteenistuste, luure ja sõjaväe erilise tähelepanu sihtmärk. Kiievi silmis üritab Moskva Zaporižžija jaama pantvangis hoidmisega saavutada võimalikel läbirääkimistel soodsat positsiooni. Vaherahu oleks aga Moskvale eriti (häda)vajalik, kui silmas pidada järgmisi punkte.

Ukraina võimud väidavad, et Moskva tõmbab riigi lõunaosas sõdureid tagasi. Kuid see manööver võib jätta kuni 20 000 okupanti Hersoni piirkonnas lääne pool Dneprit peagi teisele poole jõge, eraldatuna kõigist oma ülemustest ning peamistest varustusliinidest. Naaberoblasti Mõkolajivi kuberner Vitali Kim sõnas Telegrami postituses: „Mul on õige natuke – aga mitte ka väga – kahju neist lollidest orkidest, kes Dnepri paremale kaldale maha jäeti.“ Kõik nende ülemused liiguvad Kimi sõnul juba teisele poole jõge.